Александра Трусова впервые показала лицо новорожденного сына

Известная российская фигуристка Александра Трусова впервые опубликовала фотографии и видео своего новорожденного сына Михаила. Спортсменка призналась, что вместе с мужем Макаром Игнатовым они пытаются определить, чьи черты унаследовал ребенок.

Трусова сообщила, что малыш появился на свет 6 августа в подмосковном госпитале «Лапино». На опубликованных кадрах запечатлены первые недели жизни мальчика, включая семейную фотосессию с родителями.

Фигуристка отметила, что не ожидала таких быстрых изменений во внешности ребенка. По ее словам, даже за время проведения фотосессии Миша успел измениться. Трусова добавила, что в течение трех недель они с супругом пытаются определить, чей нос и чьи глаза унаследовал их сын.

Напомним, Александра Трусова — серебряный призер XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, многократная чемпионка России и мира среди юниоров. Это первый ребенок в семье спортсменки и ее супруга Макара Игнатова.