В Петербурге завершено расследование дела об убийстве невесты ее женихом

В Северной столице завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве своей невесты.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следствие установило, что преступление было совершено в ночь с 30 на 31 мая текущего года в квартире на Пулковской улице.

Инцидент произошел после того, как девушка сообщила своему жениху о решении расстаться. В ходе внезапно вспыхнувшего конфликта обвиняемый нанес потерпевшей множественные ножевые ранения в области головы, шеи, туловища и верхних конечностей. От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия.

После совершения противоправных действий мужчина нанес себе телесные повреждения и самостоятельно сообщил о случившемся в полицию, после чего был доставлен в медицинское учреждение. Следствие собрало достаточный объем доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей.