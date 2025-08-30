МЧС предупреждает о тумане в Петербурге в субботу и воскресенье

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 и 31 августа местами ожидается туман с видимостью менее 500 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Спасатели рекомендуют участникам дорожного движения соблюдать повышенные меры предосторожности. В условиях тумана возникает повышенный риск дорожно-транспортных происшествий из-за снижения видимости и затруднения движения транспорта.

МЧС советует гражданам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями ограничить выходы на улицу. Пешеходам рекомендуется проявлять особую внимательность при переходе проезжей части.

Водителям транспортных средств рекомендовано снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров, обгонов и перестроений. Специалисты также напоминают, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Особое внимание рекомендуется уделять при проезде вблизи образовательных учреждений, поскольку в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.