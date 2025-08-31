Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в смертельном избиении

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Фигурант проведет в следственном изоляторе два месяца — до 28 октября 2025 года.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, инцидент произошел вечером 28 августа в квартире на улице Передовиков. Следствие полагает, что в ходе бытового конфликта обвиняемый нанес оппоненту многочисленные удары в области головы, шеи и грудной клетки.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. По предварительным данным, смерть наступила на месте происшествия из-за острой дыхательной недостаточности, развившейся в результате полученных повреждений.

Подозреваемый был задержан 29 августа, после чего ему официально предъявили обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте, признав, что обвиняемый может скрыться от правосудия или оказать давление на свидетелей.