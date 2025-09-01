Полиция пресекла незаконный оборот запрещенных веществ в ресторане Петербурга

В санкт-петербургском ресторане полиция пресекла VIP-вечеринку, в ходе которой пятеро человек были задержаны по подозрению в потреблении и распространении запрещенных веществ.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления полиции получили оперативную информацию о том, что закрытое мероприятие в одном из городских ресторанов в выходные дни может сопровождаться употреблением и сбытом нелегальных субстанций. В разгар праздника оперативные сотрудники, кинологи и бойцы Специального полка полиции Главного управления МВД России внезапно вошли в банкетный зал. Снаружи собравшихся уже ждал передвижной пункт для прохождения медицинского освидетельствования.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при появлении правоохранителей пожилая пара — 60-летняя женщина и 59-летний мужчина — попыталась избавиться от двух пакетиков с запрещенными веществами, однако их действия были зафиксированы полицией. Еще два свертка с наркотическим средством были обнаружены у 22-летнего петербуржца в носке, который также пытался выбросить содержимое, но был остановлен. Все трое были задержаны и доставлены в отдел полиции, а изъятые вещества отправлены на экспертизу. Дополнительные капсулы, пакетики и пластиковый флакон с наркотическими веществами нашли в туалетных комнатах и вестибюле ресторана.

Медицинское освидетельствование выявило признаки опьянения у двух других гостей вечеринки — 28-летнего мужчины и тридцатилетней женщины. Они также были доставлены в полицию для привлечения к административной ответственности по соответствующей статье за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела.