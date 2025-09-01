Колесов рассказал, что первый день сентября в Петербурге будет теплым и сухим

Первый день сентября в Санкт-Петербурге начался с теплой, хотя и пасмурной погоды.

По данным начальника Гидрометцентра города Александра Колесова, который сообщил об этом в своем Telegram-канале, текущая температура воздуха составляет +15 градусов, осадки практически прекратились, хотя местами возможна легкая морось.

Уже с середины дня метеорологи прогнозируют появление солнца и прогрев воздуха до +18…+20 градусов. Северный ветер остается слабым и не окажет существенного влияния на погодные условия. С вечера погоду в регионе начнет определять антициклон, который принесет стабильно хорошие условия.

По прогнозам синоптиков, теплая погода с температурами выше +20 градусов сохранится практически всю первую декаду сентября. Осадков будет минимальное количество, а небольшой дождь возможен только в конце рабочей недели в Ленинградской области.