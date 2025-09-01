В Петербурге задержан посредник мошенников, выманивший у пенсионера 20 млн

В Санкт-Петербурге задержан 27-летний житель Южно-Сахалинска, подозреваемый в получении 20 миллионов рублей от обманутого пенсионера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 84-летний житель поселка Парголово стал жертвой телефонных мошенников.

Неизвестный преступник позвонил пожилому мужчине и представился губернатором. Он сообщил о хищении крупной суммы из городского бюджета и попросил передать деньги для помощи в поимке преступников. Пенсионер выполнил требование и передал средства посреднику.

Задержание подозреваемого произошло в пятницу на Арцеуловской аллее. Молодой человек исполнял роль получателя денег в схеме мошенников.

Напомним, что губернатор Северной столицы неоднократно предупреждал жителей города о подобных схемам мошенничества и призывал быть их бдительными.