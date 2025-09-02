Петербуржцы тратят на распродажах в среднем 27 тысяч рублей в год

Жители Санкт-Петербурга ежегодно тратят на распродажах в среднем 27 тысяч рублей. Такие данные приводит классифайд Авито по итогам опроса. Согласно исследованию, девять из десяти горожан покупают товары со скидкой.

Чаще всего петербуржцы приобретают на акциях повседневную одежду и обувь. Эти категории товаров выбирают 59% и 49% респондентов соответственно. В топ-5 вошли также верхняя одежда (43%), товары для дома и ремонта (29%), электроника и гаджеты (27%). Большинство опрошенных (62%) используют скидки для заблаговременного обновления гардероба на следующий сезон.

Подавляющее большинство покупателей подходят к распродажам осознанно. Только необходимые в данный момент вещи приобретают 45% респондентов, а 17% используют акции для покупки товаров, которые давно планировали купить. Спонтанные покупки совершают 13% опрошенных, и лишь 3% покупают все подряд ради самой скидки.

Более половины участников опроса (54%) заранее готовятся к сезонам распродаж. Они сравнивают цены, отслеживают даты акций и составляют списки покупок. Наиболее популярны у петербуржцев сезонные распродажи (33%) и Черная пятница (23%).