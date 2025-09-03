Мраморный дворец закроется на четыре дня для проведения международного форума

С 10 по 13 сентября Мраморный дворец — филиал Государственного Русского музея — будет временно закрыт для посетителей.

Как сообщили в пресс-службе музея, это связано с подготовкой и проведением XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Форум соберет около двух тысяч участников, включая ведущих деятелей культуры, искусства, представителей бизнеса и власти из разных стран. После завершения мероприятия, с 14 сентября, дворец и его экспозиции возобновят работу в обычном режиме.

Для посетителей, которые еще не успели ознакомиться с выставкой «Жизнь замечательных собак», предусмотрены дополнительные сеансы 19, 20, 26 и 27 сентября. В эти дни музей будет работать с 10:00 до 21:00. Билеты на выставку доступны по льготной цене со скидкой 50% — 400 рублей вместо стандартных 800. Приобрести билеты можно на официальном сайте Русского музея.

Выставка «Жизнь замечательных собак» представляет произведения мировой живописи, посвященные образам животных в искусстве. Экспозиция пользуется повышенным интересом у посетителей музея.