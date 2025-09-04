Венесуэлу в жюри «Интервидения» представит режиссер Эстелин Поланко

Известный аудиовизуальный режиссер Эстелин Поланко войдет в состав международного жюри музыкального конкурса «Интервидение 2025» от Венесуэлы.

Об этом сообщили организаторы мероприятия в своем Telegram-канале. По информации пресс-службы конкурса, Поланко, также известный под творческим псевдонимом По Поланко, начинал карьеру как графический дизайнер и создатель музыкальных обложек. С 2017 года он перешел к режиссуре видеоклипов.

За время профессиональной деятельности режиссер сотрудничал с множеством популярных латиноамериканских исполнителей. Среди его работ — проекты с колумбийским артистом Энди Риверой, гватемальской певицей Але Мендосой и венесуэльским представителем на «Интервидении» Омаром Оседо.

Организаторы конкурса подчеркнули, что Поланко привнесет в работу жюри уникальный профессиональный опыт и глубокое понимание современных тенденций в латиноамериканской музыке и визуальном искусстве.