В России предложили штрафовать за отказ от брака после обещания

В России предложили ввести юридическую ответственность за невыполнение обещания вступить в брак. С соответствующей инициативой выступил заместитель руководителя Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко.

По данным NEWS.ru, он считает необходимым придать словесным обещаниям жениться или выйти замуж правовые последствия. В случае отказа от заключения брака одна из сторон сможет потребовать денежную компенсацию за причинение морального вреда.

Мирошниченко пояснил, что многие люди годами живут в отношениях без официального оформления, а затем расстаются без каких-либо обязательств. Новая мера призвана повысить серьезность отношения к брачным обещаниям и сократить количество искусственно созданных семей.

Ранее с другой инициативой выступил председатель организации «Отцы рядом», предложивший переименовать материнский капитал в семейный.