Авито назовет лучших производителей мебели по версии экспертов и покупателей

Платформа Авито запустила ежегодную национальную премию «Мебель года», приглашая к участию дизайнеров и мебельные компании. Приём конкурсных проектов продлится до 7 сентября включительно. Дизайнеры, независимые мастера и бренды могут заявить о себе на федеральном уровне.

Определять победителей будут в два этапа: путем оценки авторитетного жюри и открытым онлайн-голосованием среди пользователей платформы. Участие в премии не требует взносов, а к рассмотрению принимаются как серийные, так и эксклюзивные образцы мебели и интерьерных объектов, созданные более трех лет назад. Каждый конкурсант может представить до пяти работ.

Программа включает 17 номинаций, объединённых в шесть тематических групп. Среди них — мебель для гостиных и спален, кухонные и столовые гарнитуры, обстановка для детских, решения для общественных и уличных пространств, а также предметы декора. Специально выделена номинация «Признание Авито».

Приём заявок стартовал 3 июня, и за текущий период поступили проекты из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других городов России. Работа судейской коллегии начнётся 8 сентября, а народное голосование пройдёт с 10 октября по 10 ноября.

Итоги будут объявлены 26 ноября — в этот день назовут финалистов и победителей в каждой категории, а также состоится церемония награждения.

В прошлом сезоне на премию поступило больше трёх тысяч заявок. Звания лауреатов удостоились тридцать семь производителей. Их призовой пакет включал не только специальные знаки отличия на платформе, но и право представить свои коллекции на выставке в Московском музее дизайна на территории Новой Третьяковской галереи.

Руководитель категории «Мебель и Интерьер» на Авито Никита Ткачев отметил, что отечественная мебельная отрасль переживает значительный подъём. На рынке появляется всё больше уникальных производителей, чьи качественные и нетривиальные продукты отвечают потребностям аудитории, ищущей персонализированные решения и уставшей от массового производства, а классифайды, как Авито, делают сделку между исполнителем и покупателем удобной и прозрачной.