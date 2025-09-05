Санкт-Петербург и Сахалин договорились о промышленном сотрудничестве

Санкт-Петербург вошел в тройку лучших регионов по эффективности промышленной политики по итогам 2024 года. Этот результат позволил городу получить статус наставника для Сахалинской области с целью вывода ее на новые рубежи развития уже в следующем году.

Как сообщает пресс-служба Смольного, председатель Комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Александр Ситов и министр инвестиций Сахалинской области Владимир Грудев подписали дорожную карту сотрудничества. Документ включает детальный план по обмену опытом, трансферу технологий, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов.

Напомним, ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отмечал, что промышленность остается ключевым сектором экономики города, обеспечивая более половины его доходов. Устойчивый рост демонстрируют обрабатывающие производства, особенно выпуск электронных изделий и транспортного оборудования.