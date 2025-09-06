Андрей Григорьев-Апполонов почтил память Игоря Сорина

Певец Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал пост в память об Игоре Сорине, своем коллеге по музыкальному коллективу.

После гибели артиста исполнилось 27 лет, и это печальное событие объединило поклонников, друзей и родственников музыканта.

Как сообщает «СтарХит», публикация вызвала отклик среди фанатов творчества группы. Многие вспоминали, как Сорин стал кумиром их молодости, а его уход стал настоящим потрясением. Некоторые поклонники отметили, что теперь передают любовь к музыке коллектива уже своим детям, создавая связь между поколениями.

Мама артиста Светлана периодически дает интервью, где признается, что боль утраты не становится меньше с годами. Продюсер коллектива Игорь Матвиенко также неоднократно высказывался о сложной жизненной ситуации, в которой оказался талантливый музыкант. Игорь Сорин ушел из жизни в возрасте 28 лет, но его творческое наследие продолжает объединять людей и сохранять память о нем.