За первую неделю сентября спасатели совершили 53 выезда в Ленобласти

За первую неделю сентября спасатели Ленинградской области совершили 53 выезда. Наибольшее количество операций было проведено в лесных массивах, где за помощью обратились 34 человека.

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области подвела итоги работы за период с 1 по 7 сентября 2025 года. По предварительным данным, поисково-спасательные подразделения совершили 53 выезда на различные происшествия.

Также 32 случая было связано с поисково-спасательными работами в лесных массивах, где потребовалась помощь 34 пострадавшим. На водных объектах было зафиксировано 9 инцидентов, в результате которых один человек пострадал и трое погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, где пострадал один человек. Дополнительно проведено три патрулирования акваторий в профилактических целях.