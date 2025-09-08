В Петербурге предложили штрафовать за отказ от капремонта

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга разработала законопроект о введении штрафов за воспрепятствование капитальному ремонту.

В Северной столице разработали законопроект, устанавливающий административную ответственность за воспрепятствование проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Документ был опубликован для проведения антикоррупционной экспертизы.

Согласно проекту, в статью закона об административных правонарушениях предлагается внести дополнение, предусматривающее штрафы за отказ в доступе подрядным организациям к общедомовому имуществу. Для граждан размер штрафа составит от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 60 тысяч рублей.

В пояснительной записке отмечается, что по состоянию на 1 июля 2025 года работы остаются невыполненными на 244 объектах из-за противодействия собственников. Чиновники подчеркивают, что несвоевременный ремонт создает угрозу безопасности жильцов и способствует развитию аварийных ситуаций.