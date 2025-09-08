Представитель ОАЭ станет судьей музыкального конкурса «Интервидение»

Представитель ОАЭ Джасем Мохаммед Абдулла войдет в состав международного жюри конкурса «Интервидение».
Директор Музыкального центра Министерства культуры Объединенных Арабских Эмиратов Джасем Мохаммед Абдулла войдет в состав международного жюри конкурса «Интервидение». Об этом сообщает пресс-служба конкурса.
Абдулла обладает двадцатилетним опытом творческой деятельности и академическим образованием в области музыки. Как отмечают организаторы, он неоднократно представлял ОАЭ на престижных международных мероприятиях, выполняя функции культурного амбассадора страны.