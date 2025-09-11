Михаил Швыдкой призвал к государственной поддержке классической музыки

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выступил за системное финансирование государством молодых композиторов и исполнителей.

На XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур он заявил о необходимости поддержки создания и исполнения произведений серьезной классической музыки.

По словам Швыдкого, современная музыкальная культура сталкивается с серьезными вызовами из-за большого потока информационного шума. Он подчеркнул, что без государственной поддержки новые произведения могут не достичь широкой аудитории.

Специальный представитель президента отметил, что такая поддержка позволит авторам создавать произведения, которые ранее они не решались писать из-за коммерческих рисков. Он также обратил внимание на важность финансирования музыкального образования, поскольку не все талантливые исполнители имеют возможность самостоятельно реализовать свой потенциал.

Выступление Швыдкого состоялось в рамках дискуссии о путях развития музыкальной культуры России и механизмах поддержки современных композиторов и исполнителей, работающих в жанре классической музыки.