Компания из Петербурга освоила азиатские рынки

Петербургская компания «Русьпушнина» успешно развивает экспорт меха на азиатские рынки несмотря на глобальные вызовы.

Санкт-Петербург продолжает создавать условия для успешного развития местных компаний, ориентированных на экспорт. Одним из примером стала компания «Русьпушнина», которая с 2019 года сделала стратегическую ставку на экспорт отечественного меха и успешно переориентировалась на рынки Азии, несмотря на пандемийные ограничения и санкционное давление.

Как сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков, компания стала активным участником международных выставок, членом Клуба экспортеров Санкт-Петербурга и представителем легкой промышленности города на международной арене.

Важную роль в этом процессе сыграл Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга, который помог компаниям в освоении новых рынков, оформлении документации и презентации продукции на международном уровне.

Успешный опыт «Русьпушнины» демонстрирует, что даже в условиях глобальных изменений при наличии устойчивой бизнес-модели и системной поддержки со стороны города экспортная деятельность может успешно развиваться.