Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о повышении температуры в Петербурге

В течение недели днем на территории Санкт-Петербурга температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла, что на 3–5 градусов выше нормы.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов сообщил, что повышенное атмосферное давление продолжает определять погоду в городе. По его словам, даже облачность и прошедший дождь 13 апреля не понизят температуру воздуха, поэтому можно ожидать до 14 градусов тепла.

В ближайшую неделю в Северной столице сохранится теплая погода. Днем ожидается до 14–16 градусов тепла. Ночью температура составит от 0 до 5 градусов, добавил синоптик в своем Телеграм-канале.

Эксперт рассказал, что с 15 на 16 апреля с юга в Петербург придет небольшой дождь. Атмосферное давление приблизится к норме за счет влияния циклона с юга. Ветер в течение недели будет слабым, северо-восточного и восточного направления.