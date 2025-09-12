Поездка принца Гарри в Киев вызвала недовольство в королевской семье

Визит принца Гарри в Киев обострил напряженность в отношениях с принцем Уильямом.

В начале февраля 2025 года принц Гарри посвятил поездку поддержке реабилитации пострадавших. Этот шаг вызвал резонанс, особенно на фоне недавней встречи Гарри с королем Чарльзом в Великобритании после полутора лет разлуки.

Визит принца Гарри на Украину обострил затяжной конфликт с его старшим братом, принцем Уильямом. По данным The Mirror, наследник престола, которому ранее отказали в поездке из-за соображений безопасности, выразил недовольство решением младшего брата. Сам Уильям был вынужден ограничиться визитами в Польшу и Эстонию, где проводил встречи с британскими военными и украинскими беженцами.

Отметим, что семейные разногласия между братьями имеют глубокие корни. В своей автобиографии 2023 года Гарри описывал сложные отношения и чувство соперничества с детства, отмечая, что всегда ощущал себя «запасным» по отношению к Уильяму.