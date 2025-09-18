Рособрнадзор заявил о перегруженности школьных программ на 15-30%

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил о перегруженности школьных программ на 15-30%.

По его словам, это создает дополнительную нагрузку на учителей и негативно сказывается на образовательном процессе. Данные были озвучены в ходе круглого стола в Санкт-Петербургском горном университете императрицы Екатерины II.

Экспертное сообщество высших учебных заведений провело анализ стандартной школьной программы. Результаты показали, что большинство предметов содержат избыточное количество тем. Музаев подчеркнул, что речь идет не об упрощении программ, а о приведении их в соответствие с современными требованиями.

Отдельной проблемой остается бюрократическая нагрузка на педагогов, которая отвлекает их от непосредственной учебной деятельности. Глава Рособрнадзора также отметил утрату культуры объективного оценивания, указав что около 40% аттестатов не коррелируются с экспертной оценкой знаний учащихся.