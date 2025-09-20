На трассе ВСМ Москва–Петербург установят 239 новых мостов

На трассе высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург постоят 239 новых мостовых сооружений и эстакад общей протяженностью 180 километров.

В проекте будут применены уникальные инженерные решения, включая строительство 14-километровой эстакады в районе Санкт-Петербурга и использование специальных балок длиной 32 метра и весом 700 тонн каждая. Информация об этом была представлена по итогам проверки правительственной комиссией с участием руководителей профильных ведомств.

Особенности реализации проекта связаны со сложными геологическими условиями трассы, где встречаются слабые и болотистые грунты. Для укрепления основания предусмотрена установка более миллиона свай суммарной длиной 12 тысяч километров. Вдоль маршрута создается производственная инфраструктура, включающая два завода в Новгородской и Тверской областях для производства плит пути, 14 предприятий по изготовлению свай и 10 площадок для производства мостовых элементов.

В работах задействовано свыше 7 тысяч специалистов и около 3 тысяч единиц техники. Протяженность магистрали составит 679 километров через шесть регионов с населением около 30 миллионов человек, отметил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

После ввода в эксплуатацию время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут, а прогнозируемый пассажиропоток к 2030 году достигнет 23 миллионов человек ежегодно.

Запуск движения запланирован на 2028 год, с перспективой дальнейшего расширения сети высокоскоростных железных дорог до Екатеринбурга, Минска, Адлера и Рязани.

Отметим, что параллельно реализуются планы по созданию диаметральных железнодорожных полуколец вокруг Санкт-Петербурга и строительству 23 новых остановочных пунктов в составе транспортно-пересадочных узлов.