Никита Кологривый попал под камнепад на съемках в Дагестане

Актер Никита Кологривый, известный по сериалу «Слово пацана», попал в происшествие во время съемок в Дагестане.

Как сообщает «ФедералПресс», инцидент произошел на горной дороге при перемещении съемочной группы по серпантину. На транспортное средство с артистом и его коллегами обрушились каменные глыбы.

Они частично перекрыли дорожное полотно, создав препятствие для дальнейшего движения. Кологривому и другим членам команды пришлось самостоятельно расчищать проезд для продолжения пути. В процессе этих работ один из камней задел актера, в результате чего он получил незначительное повреждение.

Сам артист уверил своих подписчиков в социальных сетях, что с его здоровьем все в порядке и причин для беспокойства нет.

Напомним, что 20 сентября 2002 года произошла одна из самых трагичных дат в истории отечественного кинематографа — сход ледника Колка в Кармадонском ущелье, унесший жизни съемочной группы фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим.