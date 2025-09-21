Пешеход госпитализирован после ДТП на проспекте Энгельса

В Санкт-Петербурге на проспекте Энгельса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился сегодня в 12:53, где 35-летняя женщина за рулем автомобиля Chevrolet Malibu сбила 46-летнего мужчину.

Пешеход пересекал проезжую часть вне установленной зоны пешеходного перехода, что привело к столкновению. В результате ДТП пострадавший с тяжелыми травмами был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение. Его текущее состояние остается серьезным.

По факту происшествия полицией проводится комплексная проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Сотрудники правоохранительных органов изучают детали инцидента, включая потенциальные нарушения правил дорожного движения обеими сторонами.