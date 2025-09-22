В Стрельне подросток без прав попал в аварию на мопеде

В поселке Стрельна произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мопеда.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился 21 сентября около 17:00 на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и Парковой улицы. Пятнадцатилетний подросток управлял транспортным средством без водительского удостоверения и защитной экипировки.

Увидев патрульный автомобиль, молодой человек попытался избежать проверки и резко увеличил скорость движения. Однако он не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение. В результате аварии несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту происхождения проводится полная проверка всех обстоятельств инцидента. Правоохранительные органы устанавливают детали произошедшего и причины, приведшие к дорожно-транспортному происшествию.