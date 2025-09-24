Среда, 24 сентября 2025
$84.02 €98.96 ¥11.73
10 C
Санкт-Петербург
Новости

Эксперт Якубович оценил последствия ужесточения правил торговли для бизнеса

Даниил Александров
Фото: abn.agency

С сентября в России ужесточились правила продажи товаров, представляющих опасность для здоровья несовершеннолетних. Эксперт Яков Якубович прокомментировал возможные последствия новых законодательных инициатив для бизнеса и общества.

По новым правилам, продавцы обязаны проверять возраст покупателей при реализации продукции, которая может причинить вред здоровью. Как пояснил эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович, это требование распространяется и на дистанционную торговлю. Правительство должно утвердить конкретный перечень товаров, подлежащих ограничению, при этом бытовые газовые баллоны пока остаются в неопределенном статусе.

В беседе с RuNews24.ru Якубович отметил, что установленные штрафы для предпринимателей в размере 1,5-2 миллиона рублей могут оказаться чрезмерными для малого бизнеса. Доказательство нарушений также вызывает сложности, поскольку требует предоставления чеков или свидетельских показаний.

В качестве альтернативы эксперт предложил развивать образовательные программы в школах и информационные кампании для родителей, которые могут быть более эффективными в профилактике токсикомании.

Якубович отметил необходимость внедрения современных технологий проверки возраста, включая специализированные сканеры, которые могли бы упростить процедуру идентификации. По мнению специалиста, успешная реализация новых правил требует сбалансированного подхода, учитывающего как защиту молодежи, так и интересы предпринимателей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Общество

На терминале Port Favor близится к завершению строительство купольных складов

Как сообщает пресс-служба компании, Объекты возведены на 97%. Общая вместительность восьми куполов превысит 160 тысяч тонн минерального сырья различной маркировки.В настоящее время продолжаются электромонтаж освещения и системы электроснабжения, облицовочные работы входных помещений, монтаж воздухообеспечения, водопровода и канализационных сетей. Кроме того, продолжается установка технологического оборудования.В настоящее время смонтированы 52 аспирационные установки, 52 затвора с сервоэлектроприводом и контролем положения на бункерах купольных складов и в тамбурах, 4 разгрузочных бункера со стационарной решеткой в тамбурах между купольными складами и 48 разгрузочных бункеров с вибрационными решетками в складах.Как сообщает телеграм канал Port Favor, для хранения удобрений на терминале будет использоваться еще один вид складов – хребтовые склады.Большая часть специализированных комплексов в мире имеет либо купольные, либо хребтовые склады. На строящемся терминале в Усть-Луге стремятся создать...
Читать далее
Общество

Петербургские семьи выбирают новостройки с детской инфраструктурой

Наличие школ и детских садов стало ключевым фактором при выборе новой квартиры для петербуржцев. Согласно исследованию компании «Главстрой Санкт-Петербург», подавляющее большинство покупателей — 89% — рассматривают шаговую доступность образовательных учреждений как решающее условие сделки. Опрос проводился среди жителей крупных проектов застройщика — «Северной долины» и экорайона «Юнтолово».Исследование демонстрирует семейный портрет покупателя: 94,3% респондентов уже воспитывают детей, а еще 3,5% планируют рождение ребенка в ближайшее время. Помимо наличия школ, родители уделяют внимание дополнительному образованию. 70% опрошенных активно вовлекают детей в спортивные секции, языковые курсы, творческие студии, робототехнику и программирование. Также 71% родителей заинтересован в программах ранней профориентации в сферах ИТ, инженерии, медицины, строительства и медиа, а 68% отмечают важность спецкурсов для поступления в ведущие вузы города.Коммерческий директор «Главстрой Санкт-Петербург» Алексей...
Читать далее

Популярное

новости СПб ленобласть полиция кража петербург метро прокуратура приморский район пулково закон деньги торговля Роспотребнадзор штрафы ученые вакцинация бизнес уголовное дело эвакуация арест конкурс госпитализация реставрация мошенники ска шоу-бизнес пенсионерка налоги автомобили спасатели авито ресторан Германия ксения собчак зарплата граница кгиоп подростки судебные приставы трамвай грипп ипотека музей голосование студенты

Новости дня

Ленинградская область

Прокуратура обнаружила несанкционированную свалку в Ломоносовском районе

Новости

Главный тренер СКА объяснил причины неудачи в матче с омским клубом

Новости

Транспортники Петербурга изучили современные комплексы видеофиксации

Город

Здание бывшего ресторана на Владимирском проспекте ждет реставрация

Новости

Полицейские задержали 17-летнего подозреваемого в попытке поджога локомотива

Новости

Суд оштрафовал «Почту России» за нарушение сроков доставки

Ленинградская область

Сквер Памяти Героев благоустроили только после вмешательства прокуратуры

Новости

Малый бизнес может столкнуться с трудностями при росте ставки НДС

Новости

Пассажиропоток электричек в Петербурге достиг 10 миллионов в августе

Новости

Юрист Людмила Айвар предупредила о рисках увольнения за тухлую еду в офисе

Общество

Авито запустило бесплатную программу обучения для владельцев салонов красоты

Город

КГИОП требует через суд сноса незаконных конструкций на Апраксином дворе

Деньги

Эксперт Финогенова сообщила увеличение средней зарплаты в Ленобласти

Новости

Транспортный музей представил новые подходы к популяризации истории отрасли

Ленинградская область

Инспекторы провели рейды против мотоциклистов в заказнике «Токсовский»

Новости

Аферисты выманили 15 млн рублей у несовершеннолетних геймеров Петербурга

Город

Судебные приставы обеспечили демонтаж незаконных вывесок на проспекте Энгельса

Деньги

Минфин уточнил параметры федерального бюджета на 2025 год

Город

Коллекторские агентства Петербурга оштрафовали на 4,5 млн рублей

Город

Прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки на Долгоозерной улице

Город

Двух жителей Петербурга подозревают в фиктивной постановке на миграционный учет

Новости

Lexus UX возглавил рейтинг самых угоняемых машин в Германии

Новости

Мужчина погиб при переходе путей на перегоне Шоссейная-Александровская

Новости

Прокуратура проверит обстоятельства сбоя на Финляндском направлении

Деньги

Минфин предложил повысить НДС до 22% с 2026 года

Культура

Рома Зверь объяснил феномен возвращения моды на творчество Булановой

Город

Около 67% петербуржцев поддержали увеличение пенсионных надбавок до уровня МРОТ

Новости

Утром в среду 11 электричек опаздывают на Финляндском направлении

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb