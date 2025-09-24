Эксперт Якубович оценил последствия ужесточения правил торговли для бизнеса

С сентября в России ужесточились правила продажи товаров, представляющих опасность для здоровья несовершеннолетних. Эксперт Яков Якубович прокомментировал возможные последствия новых законодательных инициатив для бизнеса и общества.

По новым правилам, продавцы обязаны проверять возраст покупателей при реализации продукции, которая может причинить вред здоровью. Как пояснил эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович, это требование распространяется и на дистанционную торговлю. Правительство должно утвердить конкретный перечень товаров, подлежащих ограничению, при этом бытовые газовые баллоны пока остаются в неопределенном статусе.

В беседе с RuNews24.ru Якубович отметил, что установленные штрафы для предпринимателей в размере 1,5-2 миллиона рублей могут оказаться чрезмерными для малого бизнеса. Доказательство нарушений также вызывает сложности, поскольку требует предоставления чеков или свидетельских показаний.

В качестве альтернативы эксперт предложил развивать образовательные программы в школах и информационные кампании для родителей, которые могут быть более эффективными в профилактике токсикомании.

Якубович отметил необходимость внедрения современных технологий проверки возраста, включая специализированные сканеры, которые могли бы упростить процедуру идентификации. По мнению специалиста, успешная реализация новых правил требует сбалансированного подхода, учитывающего как защиту молодежи, так и интересы предпринимателей.