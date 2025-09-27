Петербург отмечает 118-летие трамвайного движения

Представители СПб ГУП «Горэлектротранс» приглашают горожан на празднование 118-летия трамвайного движения.

Мероприятие пройдет в Экспозиционно-выставочном комплексе на Васильевском острове. В программе запланирована выставка современных трамвайных вагонов и ретротехники, включающая новинки раритетной экспозиции.

Для детей подготовлены специализированные мастер-классы, а аварийно-восстановительная служба предприятия продемонстрирует процесс установки многотонного трамвая на рельсы с использованием спецтехники «Носорог». Об этом рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Кроме того, представители ведомства проведут день открытых дверей Учебно-курсового комбината ГЭТ.