Движение трамваев скорректировали на Торжковской

В Санкт-Петербурге временно изменили движение трех трамвайных маршрутов из-за ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок», работы ведутся на участке Торжковской улицы вблизи пересечения с Лисичанской. Пассажирам рекомендовано заранее изучать обновленные схемы движения.

Маршрут трамвая № 21 теперь следует от «Придорожной аллеи» до Сердобольской улицы, затем по Большому Сампсониевскому проспекту, 1-ому Муринскому проспекту и Политехнической улице. Конечной остановкой стала «Станция Кушелевка» вместо прежней.

Трамвай № 40 курсирует от Тихорецкого проспекта через Политехническую улицу, 2-й Муринский проспект и проспект Энгельса. В обратном направлении транспорт следует по Боткинской улице и улице Академика Лебедева до «Площади Ленина».

Маршрут № 48 теперь начинается от «станции Кушелевка» и проходит через Политехническую улицу, 1-й Муринский проспект и проспект Энгельса. Завершается путь у станции метро «Удельная» на Енотаевской улице.