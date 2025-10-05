Актера из «Папиных дочек» внесли в реестр неплательщиков алиментов

Актер Михаил Казаков, известный по роли в сериале «Папины дочки», был внесен в государственный реестр неплательщиков алиментов.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), общая задолженность Казакова по семи исполнительным производствам составляет больше 2,3 миллиона рублей. Из этой суммы почти 1,8 миллиона рублей приходятся на кредитные обязательства, не связанные с ипотекой.

При этом представители ведомства сообщили о возобновлении исполнительного производства по взысканию кредитной задолженности на 502 тысячи рублей, которое ранее было прекращено.

В конце августа стало известно, что долг актера составлял свыше 1,8 миллиона рублей, из которых свыше 1,3 миллиона относились к кредитным платежам. Затем Казаков был включен в реестр неплательщиков алиментов с задолженностью в 224 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Как ранее пояснял директор ФССП Дмитрий Аристов, первоначально в него были внесены сведения о примерно 190 тысячах должников, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности либо разыскиваются.