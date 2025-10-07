Бобров рассказал о ревизии исторических территорий Котловки

Госинспекция по недвижимости Москвы завершила комплексную операцию по ревизии и освобождению от самостроя особо ценной природно-исторической зоны в Котловке, имеющей стратегическое значение для сохранения архитектурного наследия столицы.

В рамках визуального и инструментального обследования территории специалисты ГИН Москвы идентифицировали на участке Нахимовского проспекта группу нелегальных капитальных строений общей площадью 430 квадратных метров, которые не только искажали исторический облик местности, но и препятствовали развитию экологического каркаса района. Руководитель ведомства Иван Бобров конкретизировал основания для сноса объектов:

«На момент обследования объекты, находящиеся в зеленой зоне района, были заброшены, не эксплуатировались и имели признаки аварийности. Инспекторы установили, что права собственности на них не зарегистрированы. Учитывая отсутствие законных оснований к их размещению, аварийное состояние объектов и их близость к усадьбе Воронцово, принято решение демонтировать опасные постройки».

Специфическую значимость проведенной операции подчеркивает непосредственная близость к архитектурному ансамблю усадьбы Воронцово, где в настоящее время развернута программа комплексной реставрации исторического ландшафта и формирования новых рекреационных кластеров.

Осуществленный демонтаж становится системообразующим элементом в стратегии трансформации урбанистической среды ЮЗАО, которая предусматривает не только ликвидацию опасных самостроев, но и создание взаимосвязанной сети экологических коридоров, современных зон отдыха и многофункциональной инфраструктуры для комфортного времяпрепровождения жителей мегаполиса в условиях растущей антропогенной нагрузки на городские территории.