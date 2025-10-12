Петербуржцы сообщают, что дворец Белосельских-Белозерских разрушается

Серьезные опасения вызывает состояние дворца Белосельских-Белозерских — памятника архитектуры федерального значения на Невском проспекте. При ближайшем рассмотрении видно, что здание в буквальном смысле сыпется.

В районе цокольного этажа разрушается не только штукатурный слой, но и кирпичная кладка, пишут подписчики сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте». Деревянные двери памятника также находятся в плачевном состоянии: отсутствуют декоративные элементы, металлические накладки, дерево повреждено из-за несвоевременной обработки лаком.

Причины разрушения пока не установлены. Активисты предположили, что возможно влияние петербургской сырости, грибка или нарушение технологий при предыдущих ремонтных работах. Общественность призывает КГИОП немедленно обратить внимание на состояние дворца и принять срочные меры по его сохранению.