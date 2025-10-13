Юрист Пойлова предупредила об ответственности за слив интимных фото

Распространение интимных фотографий без согласия человека является уголовным преступлением. За подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Юрист Анна Пойлова в беседе с NEWS.ru сообщила, что публикация интимных фотографий без согласия человека представляет собой уголовное преступление. За данные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. По словам специалиста, с подобными случаями все чаще сталкиваются люди, практиковавшие обмен откровенными снимками с партнерами.

Эксперт подчеркнула, что любое обнародование фотографий интимного характера, которые жертва желала сохранить в тайне, подпадает под нарушение личной неприкосновенности.

В случае утечки приватных материалов Пойлова рекомендует действовать оперативно. По ее словам, первым шагом является фиксация факта распространения через скриншоты с последующим их заверением у нотариуса. Затем следует обращение с этими доказательствами в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Юрист добавила, что жертва может подать жалобу на контент в социальные сети, где размещены фотографии.