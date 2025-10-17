Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства в Понтонном

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования убийства в Санкт-Петербурге. Подозреваемого обвиняют в избиении знакомого с последующим сокрытием тела в озере.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение.

По данным следствия, 6 октября обвиняемый избил знакомого в поселке Понтонный. После нанесенных травм потерпевший скончался в автомобиле. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник утопил тело в озере в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Петру Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.