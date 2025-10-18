За сутки полицейские задержали трех стрелков в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали участников двух инцидентов с применением пневматического оружия.

В полицию Кировского района поступило сообщение о нарушении общественного порядка во дворе дома на бульваре Новаторов. Согласно полученной информации, 17 октября группа лиц в состоянии алкогольного опьянения производила выстрелы в воздух. Прибывшие на место полицейские задержали 32-летнего мужчину и 16-летнего подростка. У последнего изъят пневматический пистолет Stalker S-17.

В отношении взрослого составлен административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения, а подростка после разбирательства передали родителям.

Также в этот день на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Косыгина 20-летний водитель автомобиля Opel Tigra из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов по автомобилю Lada Largus.

В результате были повреждены лобовое стекло и лакокрасочное покрытие. Нарушитель был задержан полицейскими, у него изъят пневматический пистолет МР-40 SAS. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении него составлен административный протокол за хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.