СК Ленобласти раскрыл старые преступления

Пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области сообщила о завершении расследования двух уголовных дел о преступлениях прошлых лет.

Работа велась межведомственной аналитической группой под руководством Сергея Сазина при участии различных правоохранительных структур. В процессе использовались современные достижения криминалистики и молекулярно-генетической экспертизы.

Одним из раскрытых преступлений стало убийство подростка в лесном массиве города Кириши, совершенное не позднее февраля 2008 года. Дело длительное время оставалось нераскрытым и было расследовано с применением всех видов криминалистических учетов. Обвинительное заключение по этому делу уже направлено в суд.

Как пишет пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, второе дело касается убийства из корыстных побуждений в Гатчине 18 января 2009 года. Гражданин иностранного государства был признан виновным в нанесении десяти ножевых ранений администратору игрового клуба и хищении 50 тысяч рублей. В расследовании применялся системный анализ показаний и составлялись психологические портреты причастных лиц.