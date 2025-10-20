Губернатор Ленобласти потребовал усилить контроль за лесами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потребовал усилить контроль за состоянием лесного фонда региона.

Как сообщает «Невский проспект», соответствующее распоряжение было дано по итогам аппаратного совещания правительства, посвященного вопросам федерального государственного лесного надзора. Глава региона потребовал ужесточить требования к арендаторам лесных участков.

Ключевой мерой станет разработка программы «Чистые леса Ленинградской области», которая включит расчистку территорий и борьбу с незаконными свалками. Проект предполагает создание упрощенного механизма работ, определение ответственных лиц и мер государственной поддержки. Также программа затронет благоустройство рекреационных зон, включая особо охраняемые природные территории и туристические тропы.

Проект программы должен быть представлен на рассмотрение губернатора до конца декабря текущего года. Для его доработки планируется создать экспертный совет с участием представителей научного сообщества и крупных компаний. Дрозденко подчеркнул, что арендаторы, не выполняющие обязанности по расчистке лесов, должны будут отказаться от аренды или подвергнуться штрафным санкциям.