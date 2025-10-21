Вторник, 21 октября 2025
$80.98 €94.58 ¥11.34
4.5 C
Санкт-Петербург
Ленинградская область

Прокуратура проконтролирует права пассажиров из-за изменения расписания поездов

Даниил Александров
Фото: abn.agency

В Ленинградской и Псковской областях введены временные изменения в движении пригородных и пассажирских поездов. Транспортная прокуратура взяла ситуацию под особый контроль.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль вопрос соблюдения прав пассажиров в связи с временными изменениями в движении поездов. Дело в том, что 21 октября по техническим причинам были введены корректировки графика и маршрутов следования ряда пассажирских и пригородных составов в Ленинградской и Псковской областях.

Поезда, следующие по маршруту Псков – Санкт-Петербург и в обратном направлении, будут курсировать через станции Батецкая и Дно. Аналогичные изменения затронули пригородный поезд из Луги в Псков, который также проследует через станцию Дно.

Ведомство организовало работу мобильной приемной для оперативного реагирования на возможные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представители надзорного органа подчеркнули, что ситуация остается на постоянном контроле.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Вне СПб

«Леккер» поддерживает бойцов СВО гуманитарной помощью

Компания «Леккер» под руководством Владимира Денисова, отправила новую партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Всего компания направила подразделениям более 40 тыс. единиц продукции с начала поведения СВО.Новая партия гуманитарного груза включает антисептики в формате фломастеров, которые обеспечивают удобство и скорость обработки ран в полевых условиях.Как рассказал Владимир Денисов, «Леккер» с 2022 года оказывает поддержку участникам специальной военной операции, закрывая их потребности в антисептических средствах. Выпуск в форме фломастеров позволяет удовлетворить потребности бойцов, но не нагружает аптечку лишним весом флаконов.За свою работу компания удостоена благодарственными письмами, в том числе за «неравнодушие и бескорыстную помощь» военнослужащим.За все время работы, «Леккер» выпустил более 60 млн единиц продукции. Но сейчас дальнейшая деятельность компании оказалась под угрозой. Росздравнадзор под руководством Аллы Самойловой...
Читать далее
Новости

Спасение рядового Леккера

За этим громким слоганом скрывается многолетние попытки Росздравнадзора запретить для производства и вывести из оборота йод и зеленку в форме фломастеров и маркеров с кисточками. Производит их в Петербурге компания «Леккер», ее продукция очень востребована в зоне проведения специальной военной операции. Но сейчас предприятие не может полноценно работать.Осенью 2025 года история противостояния «Леккера» и Росздравнадзора достигла апогея. Предприятие фактически не может производить свои изделия.  И это в то время, когда противомикробные средства – одни из самых необходимых в зоне проведения специальной военной операции.Это классический случай, когда бюрократическая машина, созданная для контроля качества и безопасности, в своем стремлении к идеальному соответствию бумажным нормативам напрочь забывает о здравом смысле и реальных потребностях. Росздравнадзор по-своему прав: любая новая лекарственная форма, а фломастер...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп ленобласть авто дети полиция суд погода авария убийство петербург пожар прокуратура общество ремонт статистика пулково наркотики интернет москва работа цены деньги кино бюджет мчс тепло отравление пенсии город мусор пенсионеры вандализм выплаты транспорт помощь аэропорт подросток лекарства больница расписание мурино актер угон ск

Новости дня

Новости

СК выясняет причины просадки асфальта у жилого дома в Петербурге

Ленинградская область

Волонтеры собрали 252 мешка мусора на реке Вуокса

Новости

Актер Юрий Ицков описал преимущества жизни в Петербурге

Новости

Эксперты сомневаются в эффективности изгнания принца Эндрю

Новости

В Петербурге представлен проект бюджета на 2026-2028 годы

Новости

Чеботина ответила на критику Резника о своем наряде

Ленинградская область

Суд взыскал с ООО «Рутси» выплаты за отравление ребенка

Ленинградская область

СК начал проверку после падения школьницы с четвертого этажа в Петербурге

Ленинградская область

В Петербурге завершено расследование дела о травме в аквапарке

Ленинградская область

В Ленобласти ограничили доступ к 128 заброшенным объектам

Новости

Сезон фонтанов в Петербурге официально завершен

Новости

800 млн рублей сэкономили пассажиры в наземном транспорте Санкт-Петербурга

Новости

Нефть Brent подешевела до 61 доллара за баррель

Ленинградская область

В Ленобласти 14-летний школьник угнал иномарку с друзьями

Ленинградская область

В Гатчине подорожал проход в общественные туалеты

Ленинградская область

В Ленобласти прошли учения военных связистов

Ленинградская область

В Ленобласти рассказали о правилах приема лекарств за рулем

Новости

Двое детей пострадали при пожаре на Наличной улице

Новости

Эксперт Якубович объяснил кризис на рынке бриллиантов

Ленинградская область

Губернатор Ленобласти потребовал усилить контроль за лесами

Новости

Двое мужчин обвиняются в организации притонов в Петербурге

Новости

Эксперт Мурадян объяснил рост трудоустройства пенсионеров в России

Новости

Ремонт интернет-кабеля на Камчатке отложили до лета

Новости

В Петербурге ограничат движение по улицам Московского района

Новости

Петербургская биржа начала торги физическим золотом в слитках

Новости

Эксперт Патраков предложил новую систему страхования от дронов

Новости

В Петербурге задержали организаторов нелегальной миграции

Ленинградская область

Останки времен ВОВ обнаружены в Выборгском районе

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb