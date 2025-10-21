Прокуратура проконтролирует права пассажиров из-за изменения расписания поездов

В Ленинградской и Псковской областях введены временные изменения в движении пригородных и пассажирских поездов. Транспортная прокуратура взяла ситуацию под особый контроль.

Северо-Западная транспортная прокуратура взяла на контроль вопрос соблюдения прав пассажиров в связи с временными изменениями в движении поездов. Дело в том, что 21 октября по техническим причинам были введены корректировки графика и маршрутов следования ряда пассажирских и пригородных составов в Ленинградской и Псковской областях.

Поезда, следующие по маршруту Псков – Санкт-Петербург и в обратном направлении, будут курсировать через станции Батецкая и Дно. Аналогичные изменения затронули пригородный поезд из Луги в Псков, который также проследует через станцию Дно.

Ведомство организовало работу мобильной приемной для оперативного реагирования на возможные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представители надзорного органа подчеркнули, что ситуация остается на постоянном контроле.