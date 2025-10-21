За сутки в Ленобласти произошло 76 ДТП

Управление ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало статистику произошедших ДТП за 20 октября 2025 года.

За минувшие сутки на дорогах Ленобласти произошло 74 ДТП. В одном случае авария повлекла травмы у троих из участников. Пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

За аналогичный период в Санкт-Петербурге было зафиксировано 334 дорожных происшествия, семь из которых привели к травмированию участников движения. В городских авариях пострадали восемь человек, включая одного несовершеннолетнего.

За отчетные сутки на всей территории региона не было зарегистрировано ни одного случая смертельного ДТП