В сентябре объем автокредитования в России вырос на 7%

Российские банки выдали на 7% больше автокредитов в сентябре 2025 года по сравнению с августом.

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в сентябре российские банки выдали 127,05 тысячи автокредитов на общую сумму 189,6 миллиарда рублей. Показатель среднего чека составил 1,49 миллиона рублей при среднем сроке кредитования 68 месяцев. По сравнению с августовскими показателями зафиксирован рост количества выданных кредитов на 7%, а их совокупный объем увеличился на 9%. Статистика показывает, что средний размер автокредита составил 1,49 миллиона рублей при среднем сроке кредитования 68 месяцев.

Однако в годовом выражении сохраняется негативная динамика. Количество выданных в сентябре автокредитов сократилось на 21% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, а объем кредитования уменьшился на 20%. За девять месяцев текущего года было оформлено 856,7 тысячи автокредитов, что на 31% меньше показателя прошлого года, при этом общая сумма кредитования составила 1,1 триллиона рублей, продемонстрировав снижение на 37%, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Аналитики отмечают изменение структуры рынка: доля кредитов на покупку новых автомобилей увеличилась до 72% против 69% в августе.

Международная статистика указывает, что российский автомобильный рынок занял пятое место в Европе по объему продаж, уступив Великобритании, Германии, Франции и Италии. В сентябре в России было реализовано 122,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 18,7% меньше показателя прошлого года. Доля автомобилей марки Lada в общем объеме продаж составила 21%, тогда как годом ранее этот показатель превышал 23%.