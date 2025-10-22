Полицейские пришли с обысками в Жилищное агентство Невского района

Правоохранительные органы проводят обыски в Жилищном агентстве Невского района Санкт-Петербурга. Проверка связана с подозрением в фиктивном оформлении сотрудников.

Оперативные мероприятия прошли 22 октября в помещениях учреждения и по месту жительства его генерального директора, который возглавил агентство в 2022 году. Правоохранительные органы пока не предоставили официальных комментариев, сообщает Мойка78.

Это уже не первый случай нарушений в жилищных агентствах города. В 2023 году в Адмиралтейском районе была задержана начальница сектора по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей. По данным следствия, она предоставляла коммерческим структурам помещения, находившиеся в ее ведении.

Летом 2024 года суд рассмотрел дело о мошенничестве в Жилищном агентстве Красногвардейского района. Бывшую начальницу сектора признали виновной в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Следствие установило, что в 2023 году она организовала заключение государственного контракта на поставку компьютерной техники на 519 тысяч рублей, однако фактически оборудование было поставлено лишь на 230 тысяч рублей. Разницу чиновница использовала для покупки бытовой техники для личных нужд, угрожая предпринимателю созданием проблем в случае отказа. Суд приговорил ее к 1,5 годам условно с испытательным сроком один год.