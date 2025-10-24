Потолок рухнул на Ладожском вокзале вечером в пятницу

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после происшествия на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга.
По предварительной информации, на 12-ой платформе произошло частичное обрушение конструкций крыши. Доступ на данный участок вокзала был немедленно ограничен для обеспечения безопасности пассажиров.
Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, проводится тщательная проверка соблюдения законодательства о безопасности транспортной инфраструктуры.
Глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт подтвердил, что выехал на место происшествия для координации действий со специалистами РЖД и спасательных служб.
По последним данным, информация о пострадавших в результате инцидента отсутствует. Прокурорские работники изучают все обстоятельства случившегося и причины повреждения конструкций крыши платформы. Проверка включает анализ технического состояния объектов вокзального комплекса и соблюдения правил их эксплуатации.