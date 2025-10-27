Болельщика «Зенита» оштрафовали за баннер против министра спорта

Болельщик футбольного клуба «Зенит» был оштрафован за демонстрацию оскорбительного баннера в адрес министра спорта Михаила Дегтярева.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», решение вынес Петроградский районный суд Северной столицы. Инцидент произошел 17 сентября во время матча между петербургской командой и «Ахматом» из Грозного.

Гражданин разместил несогласованный плакат с оскорбительными выражениями в фанатском секторе стадиона. Суд признал его действия противоправными и назначил наказание в виде штрафа размером три тысячи рублей. Дополнительно суд установил запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на шесть месяцев.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга подтвердила данную информацию. Отмечается, что баннер был выставлен без необходимого согласования с администрацией стадиона и правоохранительными органами, что нарушает установленные правила поведения на спортивных объектах.