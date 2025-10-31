Эльвира Набиуллина разъяснила политику ЦБ по ключевой ставке

Центральный банк России продолжает осторожную политику в отношении снижения ключевой ставки, несмотря на начавшийся в июне 2025 года цикл смягчения.

Как сообщает «Москва.ру», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что сохраняется значительный разрыв между ставкой и уровнем инфляции. Этот разрыв необходим для поддержания доверия к национальной валюте и стимулирования сберегательной активности населения.

Важным сдерживающим фактором остаются высокие инфляционные ожидания бизнеса и граждан. После четырех лет повышенной инфляции сохраняется психологическая инерция, влияющая на все процентные ставки в экономике. Банки вынуждены предлагать повышенные проценты по депозитам для сохранения привлекательности сбережений, что поддерживает стоимость кредитных ресурсов.

Дополнительное давление оказывают временные ценовые факторы, включая рост НДС, увеличение тарифов ЖКХ и подорожание бензина. Хотя эти факторы носят разовый характер, их совпадение усиливает инфляционные опасения. Ситуация на рынке труда с рекордно низкой безработицей также создает проинфляционные риски из-за опережающего роста заработных плат.