Петербург будет сотрудничать с Бразилией в сфере транспортной цифровизации

В Санкт-Петербурге состоялась деловая встреча между Комитетом по транспорту и делегацией из бразильского портового города Сантус.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, визит был организован для обмена опытом и укрепления сотрудничества в сфере морских перевозок.

Заместитель председателя Комитета Дмитрий Ваньчков отметил сходство между портовыми системами двух городов. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург, как и Сантус, является крупным морским узлом с разнообразными грузовыми операциями.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления совместной работы, включая развитие морских перевозок и внедрение цифровых технологий в портовой деятельности.

Особое внимание уделили вопросам экологической безопасности и возможностям инвестиционного сотрудничества. Бразильские представители высоко оценили инфраструктуру Северной столицы и выразили заинтересованность в развитии партнерских отношений.