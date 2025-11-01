Суббота, 1 ноября 2025
Эксперты обсудили влияние на бизнес реализации крупных инфраструктурных проектов

Михаил Яковлев
Фото предоставлено Еленой Еликовой

Скоростные магистрали и новые станции метро — это будущее Санкт-Петербурга, его рост и престиж. Однако за этими грандиозными планами стоят реальные потери малого и среднего бизнеса: снос помещений, утрата исторической среды, рабочие места и доходы.

У бизнесменов нет полной ясности о сроках и масштабах изменений, они не понимают, что будет с их делом, а диалог с властью ограничен.

На круглом столе предприниматели, представители ассоциаций и структур поддержки бизнеса, депутаты и юристы искали рецепты, как пережить бизнесу большие стройки.

Позиция пострадавших

Ущемленный бизнес представляли Николай Столяров, генеральный директор ООО «Аванта», которое владеет сетью «Счастливый взгляд». Здание офтальмологического кластера на Лиговском проспекте хотят снести ради терминала ВСМ Петербург — Москва; Ирина Шикалович, главный врач клиники микрохирургии глаза «Счастливый взгляд»; Светлана Филягина, АО «Услуга», которое владеет Домом быта на Лермонтовском проспекте, 1/44, здание в планах на снос под строительство выхода из станции метро «Театральная»; представители креативной индустрии из числа  арендаторов «Дома быта» и общепита, арендующих помещение в здании Кокоревских складов.

Все предприниматели говорили о своих проблемах и недостаточном внимании к ним властей.

Фото предоставлено Еленой Еликовой

Ирина Шикалович, главный врач клиники микрохирургии глаза «Счастливый взгляд» поделилась переживаниями:

«Очень сложно согласиться с тем, что нужно переехать. Но что касается переезда медицинской клиники, это практически невозможно. В клинику вложено колоссальное количество денег. Только на первом этапе в 2020 году было вложено 300 миллионов. Потом мы ее дооснастили. Сейчас кроме офтальмохирургического отделения у нас еще открытое многопрофильное отделение. Для того, чтобы нам переехать, нужно, чтобы у нас было помещение такой же площади, оборудование высокотехнологичное, передвижение/смещение  которого, может привести к поломке. Есть система вентиляции, кондиционирования, которая обслуживает наши операционные. Наша клиника 1300 кв метров и еще мегаоптика, рядом, самая крупная оптика в стране. Для  петербургских и иногородних пациентов очень удобно расположение, рядом вокзал и 5 выходов станций метро, созданы все условия для возрастных и маломобильных пациентов. Мы выполняем очень сложные операции. И вот это вот наше перемещение на самом деле такая … катастрофа. Кроме рисков потери работы для сотрудников, потери пациентов, еще необходимость нового лицензирования, т.к. все оборудование привязано к этому адресу, и переезд по нашим оценкам может занять до года минимум».

Правовой подход

Фото предоставлено Еленой Еликовой

Правовую оценку ситуации дала  Мария Ласовская, руководитель направления сопровождения проектов ГЧП компании Versus.

«Мы в своей профессиональной деятельности имеем опыт консультирования как представителей крупных инвестиционных проектов, в частности, в рамках которых изымаются объекты для государственных и муниципальных нужд, и, с другой стороны, защищаем интересы собственников. Поэтому вопросы, поднятые на круглом столе нам знакомы и хорошо поняты с практической точки зрения. В текущих реалиях, когда малый и средний бизнес скорее находится в уязвимой позиции, важно обращать внимание представителей крупных инфраструктурных  проектов и государства, на необходимость соблюдения тех  гарантий и правовых механизмов, которые установлены действующим законодательством. Следует отметить, что вопросы изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд   довольно неплохо урегулированы. Таким образом для участников процесса изъятия как со стороны собственников, так со стороны уполномоченных государственных органов важно знать свои права и обязанности, и соблюдать установленные процедуры. Если говорить, о тех механизмах и гарантиях, которые предоставляются собственнику в связи с планируемым изъятием земельного участка, то можно говорить о следующем:

участие в общественных обсуждениях документов территориального планирования и градостроительного зонирования, проектов планировки территории — данная гарантия позволяет получить информацию, какое развитие планирует город в плане размещения объектов, а также на ранних стадиях принятия решения о размещении объекта инфраструктуры  направлять предложения и замечания, на которые уполномоченные органы обязаны реагировать;

В Земельном кодексе РФ подробно урегулированы основания и процедура изъятия земельного участка, особенности оценки изымаемого земельного участка и убытков, причиняемых изъятием. Важным является соблюдение уполномоченными органами данной процедуры. Нарушения установленной процедуры изъятия могут являться основанием для оспаривания со стороны собственника. Собственник может оспорить как само решение об изъятии, так оспорить размер выплаты, причитающиеся ему в связи с изъятием.

Уходя от формальностей и переходя к практическим аптекам, хочется отметить, что для собственника объекта недвижимости, попавшего в ситуацию, когда принадлежащий ему объект изымается для государственных нужд, важно занимать активную позицию, знать свои права и пользоваться услугами профессиональных юристов, имеющих опыт в аналогичных делах. И также важно отметить, что лицо, реализующее инфраструктурный проект и представители уполномоченных органов государственной  власти  также должны быть заинтересованы и в соблюдении закона, и в диалоге с собственниками, потому что, в конечном итоге, такой диалог может  сэкономить время и сохранить расходы на простой проекта, пока будут идти суды по изъятию. Открытый диалог в правовом поле, возникающий как можно раньше, между участниками процесса — залог успеха».

Общественные и частные блага. Поиск консенсуса

Фото предоставлено Еленой Еликовой

Наталья Астахова, депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга, заместитель председателя комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству согласилась с юристом и дала рекомендации бизнесу подготовиться к компромиссным решениям и диалогу:

«У нас не такие плохие законы, как кажется. В законе достаточно чётко прописаны все процедуры, которые должны быть соблюдены, и если бы они соблюдались, то в общем-то бизнес бы более-менее жил спокойно. Другое дело, что на практике происходит не всегда все гладко. Есть публичные блага, есть частные, даже блага бизнеса или тех, кто пользуется бизнесом.

И, безусловно, когда идёт речь о развитии инфраструктурных проектов, крупных, строительства метро, железнодорожных станций, развязок или просто всего, что связано с генеральным планом, безусловно, есть какие-то вещи, которые не всем понравятся, но тут надо находить какой-то баланс. Чаще всего, когда предприниматели обращаются в суд, то суд крайне редко, отменяет решение властей, но часто встает на сторону бизнеса, увеличивая рыночную выкупную стоимость.

Поэтому вам надо здесь взвесить вот эти все нюансы и понять, какие выкупы возможны, потому что если вы просто будете говорить, нет, нам не переехать, это невозможно, этот путь в никуда, это тупик».

