Цены в Петербурге с начала года выросли на 3,6 процента

В начале 2026 года инфляция в Санкт-Петербурге продолжила расти. Согласно данным Петростата, за январь и февраль цены на товары и услуги увеличились на 3,58 процента по сравнению с концом прошлого года, а индекс потребительских цен достиг 103,58 процента к декабрю 2025 года.

Быстрее всего дорожали продовольственные товары, включая продукты питания и напитки, которые прибавили 2,6 процента. Непродовольственный сегмент показал более сдержанную динамику, увеличившись на 1,58 процента, пишет «Петербургский дневник». При этом сектор услуг продемонстрировал наиболее заметный рост — 6,74 процента, что связано с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги и транспорт.

В Ленинградской области цены с начала года выросли на 3,25 процента. Продовольственные товары подорожали на 2,49 процента, непродовольственные — на 1,67 процента, услуги — на 5,98 процента.

Эксперты отмечают, что динамика цен в начале года соответствует сезонным колебаниям и общим экономическим тенденциям, отраженным в региональной статистике. Годовая инфляция в Петербурге в феврале ускорилась до 5,88 процента с 4,72 процента в январе, что практически соответствует общероссийскому уровню в 5,91 процента. Заметнее всего в феврале подорожали услуги, особенно в сфере зарубежного туризма и санаторно-оздоровительного отдыха.