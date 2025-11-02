Пьяный курильщик устроил пожар в автомобиле на проспекте Солидарности

В Санкт-Петербурге задержан монтажник, устроивший пожар в автомобиле при попытке зарядить электронную сигарету в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские задержали мужчину, причастного к возгоранию автомобиля ВАЗ-2107 во дворе дома на проспекте Солидарности. Сообщение о пожаре поступило в правоохранительные органы 1 ноября около двух часов ночи.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность предполагаемого виновника происшествия. Им оказался 31-летний монтажник одной из коммерческих фирм, которого доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам задержанного, вечером 31 октября он находился в состоянии алкогольного опьянения, когда проник в незапертый автомобиль. Мужчина попытался зарядить электронную сигарету через прикуриватель, после чего из устройства пошел дым и появился запах гари. Осознав опасность, он отсоединил аккумулятор и попытался локализовать возгорание, но не смог найти огнетушитель.

В результате инцидента салон автомобиль 36-летнего жителя Екатеринбурга полностью выгорел. Владелец транспортного средства пока не обращался в полицию с заявлением.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.