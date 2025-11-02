Исторический комплекс пограничной стражи стал памятником архитектуры

Архитектурный комплекс Санкт-Петербургской бригады пограничной стражи получил статус памятника регионального значения, сохранив исторический облик начала XX века.

Комплекс зданий был включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Ансамбль расположен в квартале между улицами Красного Курсанта, Ждановской, Новоладожской и Петровским переулком.

Строительство комплекса велось в период с 1900 по 1914 годы по проектам гражданского инженера Владимира Шевалева, инженера-архитектора Владимира Лучинского и архитектора Степана Кричинского. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

В ведомстве подчеркнули, что архитектурное решение демонстрирует сочетание стилистики модерна с элементами эклектики и кирпичного стиля, представляя редкий пример гармоничного ансамбля служебных и жилых построек.

Отметим, что в настоящее время большая часть исторических зданий комплекса находится в ведении Военно-космической академии имени Александра Можайского.