На Крымском мосту начали штрафовать водителей электрокаров

На Крымском мосту введены ограничения на проезд транспортных средств с электрическими и гибридными двигателями.

С 3 ноября на Крымском мосту действует запрет на движение электромобилей и транспорта с гибридными силовыми установками. Как сообщают очевидцы в разговоре с «ФедералПресс», правоохранительные органы начали штрафовать нарушителей новых правил.

По их словам, перед въездом на мост с обеих сторон установлены соответствующие дорожные знаки, информирующие о введенных ограничениях.

Отметим, что такое решение связано с необходимостью усиления мер безопасности. Современные средства контроля не всегда позволяют проверить компоненты электромобиля и найти потенциально опасные устройства.

Кроме того, ранее стало известно о попытках провезти взрывчатые вещества под видом элементов электропитания транспортных средств.